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سلطنة عمان.. تراجع صادرات النفط 0.5% لـ 237.4 مليون برميل

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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
النفط

سلطنة عمان.. تراجع صادرات النفط 0.5% لـ 237.4 مليون برميل

ارتفاع إنتاج النفط الخام 1% بنهاية أكتوبر إلى 293.2 مليون برميل

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الأنباء العمانية، أن صادرات النفط من سلطنة عمان تراجعت بنسبة 0.5% حتى نهاية أكتوبر لتبلغ 237.4 مليون برميل.

وأفادت البيانات المنشورة اليوم السبت بارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام بنسبة 1% بنهاية شهر أكتوبر 2021 ليبلغ 293.2 مليون برميل.

تحتفل شركة تنمية نفط عُمان بعد غدٍ الاثنين بافتتاح مشروع "جبال-خف" ثاني أكبر مشروع في تاريخ الشركة، تحت رعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد.

وقال مدير مشروع "جبال-خُف" المهندس منير بن خميس الحمادي، إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.6 مليار دولار يصنف ضمن المشروعات العملاقة ويشتمل على إنشاء محطة لإنتاج النفط والغاز وحفر 33 بئرا لإنتاج النفط والغاز وإنشاء محطة لتوليد 45 ميغاواط من الكهرباء.

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