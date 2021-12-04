قبرص تتحدى تركيا: سنواصل التنقيب عن النفط والغاز

رفضت قبرص مزاعم بأنها تعدت على الجرف القاري لتركيا بمنح ترخيص تنقيب في البحر المتوسط لشركتي إكسون موبيل وقطر للبترول قائلة إن الترخيص تم في نطاق حقوقها السيادية.

اتهمت تركيا قبرص بانتهاك الجرف القاري لها من خلال منح الترخيص للشركتين، وقالت إنها لن تسمح بالتنقيب غير المصرح به في مياهها.

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لعقود هناك نزاعات بين تركيا واليونان، قبرص طرف في بعضها، بشأن مطالب بالسيادة في شرق البحر المتوسط والمجال الجوي للبلدين والطاقة ووضع بعض الجزر في بحر إيجه والصراع العرقي في جزيرة قبرص.

وقالت الحكومة القبرصية إنها ستمنح إكسون موبيل وقطر للبترول ترخيصا بالتنقيب عن النفط والغاز في جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تقول إنها خاصة بها والتي تقع جنوب وجنوب غربي الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الخطوة القبرصية تعد على جرفها القاري في شرق البحر المتوسط. وقالت قبرص إن المنطقة التي تتحدث عنها تركيا جزء من الجرف القاري الخاص بها.