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كوروم للدراسات: تصحيح أسعار النفط قد لا ينتهي قريبا

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النفط

كوروم للدراسات: تصحيح أسعار النفط قد لا ينتهي قريبا

طارق الرفاعي: مجموعة أوبك+ لا تغير سياساتها بناء على مخاوف

دبي - العربية.نت

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اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي في مقابلة مع "العربية" أن التصحيح الذي حدث مؤخرا في أسعار النفط قد لا ينتهي قريبا قبل أن تعود أسواق الطاقة للتوازن.

وأضاف الرفاعي أن مجموعة "أوبك+" لا تغير سياساتها بناء على مخاوف، ولا بد من شيء واضح يسبب هذا التغير في السياسة.

وأشار إلى تحرك أسعار النفط، تاريخيا، وبالتالي سيكون من المتوقع أن تصحح الأسعار بنسبة 20% قبل أن تعاود الصعود، بينما هي في الواقع شهدت تصحيحا بنسبة 10%.

قالت أرامكو السعودية يوم الأحد إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير كانون الثاني، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر /كانون الأول.

حددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.

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