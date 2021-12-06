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أرامكو السعودية: المعروض النفطي في العالم يبدأ في التراجع

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أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية
أرامكو

أرامكو السعودية: المعروض النفطي في العالم يبدأ في التراجع

أمين الناصر: جميع مصادر الطاقة ستكون ضرورية في السنوات المقبلة

دبي - العربية.نت

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أكد أمين الناصر الرئيس، كبير الإداريين التنفيذيين، لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أن جميع مصادر الطاقة ستكون ضرورية في السنوات المقبلة.

وقال الناصر بحسب "رويترز" اليوم الاثنين، إن المعروض النفطي في العالم يبدأ في التراجع، موضحا أن إمدادات النفط العالمية تبدأ في التباطؤ.

قالت أرامكو السعودية الأحد إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير كانون الثاني، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر /كانون الأول.

حددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.

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