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ريلاينس الهندية تنفذ أول مشروعاتها في الشرق الأوسط بملياري دولار

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شركة ريلاينس
شركة ريلاينس
ريلاينس الهندية

ريلاينس الهندية تنفذ أول مشروعاتها في الشرق الأوسط بملياري دولار

شراكة لتنفيذ مشروع بتروكيماويات في منطقة الرويس بأبوظبي

دبي – رويترز

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قالت شركة تعزيز للكيماويات الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي في بيان اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت مع مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية على تكوين شراكة لإنتاج الكيماويات باستثمارات تتجاوز ملياري دولار في منطقة الرويس بأبوظبي.

وذكر البيان إن المشروع المشترك سينشئ ويشغل منشأة لإنتاج الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

ويهدف المشروع المشترك لتصدير إنتاجه إلى أسواق مستهدفة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بالإضافة إلى البيع في السوق المحلية.

وأوضحت "تعزيز" أن المشروع الذي يمثل إنتاج هذه الكيماويات في الإمارات للمرة الأولى سيتيح الاستغناء عن واردات وإنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة وفي الوقت نفسه يلبي طلبا متزايدا على هذه الكيماويات على المستوى العالمي.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة إيه.دي.كيو القابضة المملوكة للإمارة قد أسستا شركة تعزيز في العام الماضي كمشروع مشترك بنسبة 60% للأولى و40% للثانية.

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ونقلت "تعزيز" عن الملياردير موكيش أمباني رئيس ريلاينس قوله إن حاجة الهند لمادة البولي فينيل كلوريد لدفع نموها وقيمة مواد التلقيم الوفيرة في الإمارات تتيح شراكة ناجحة للطرفين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قالت تعزيز إنها اختارت مشروعات استثمارية محتملة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار في مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية ويمثل المشروع المشترك فيها عاملا أساسيا.

وقالت تعزيز إن المشروع أول استثمار لريلاينس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الشهر الماضي قالت ريلاينس اندستريز إنها قررت مع أرامكو السعودية إعادة تقييم مقترح استثمار الشركة السعودية العملاقة قرابة 15 مليار دولار في أنشطة تحويل النفط إلى كيماويات لدى ريلاينس.

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