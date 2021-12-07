وزير النفط العراقي: يتوقع ارتفاع سعر الخام فوق 75 دولاراً للبرميل

رجح وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن يصل سعر الخام فوق الـ 75 دولاراً للبرميل.

وذكر الوزير أن منظمة "أوبك" تحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي.

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وقال عبد الجبار لقناة العراقية الإخبارية، يوم الاثنين: "نتوقع أن يصل سعر الخام فوق الـ 75 دولاراً للبرميل"، لافتا إلى أن "أوبك تحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "لا توجد أي ضغوط سياسية بشأن إبرام عقد توتال"، مبينا أن "مشروع توتال لا يتضمن رهن الغاز العراقي".

وأشار إلى أن "مشروع توتال سيعالج جميع المشكلات الموجودة في الصناعة النفطية بالبلد"، مؤكدا أن "في نهاية عام 2024 سينخفض حرق الغاز بالحقول الجنوبية بنسبة 90%".

ولفت إلى أن "مغادرة إكسون موبيل من العراق كان قراراً استراتيجياً"، موضحا أن "البصرة تنتج حالياً 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً".

وأشار إلى أن "جميع الأوائل بجامعات الهندسة الحكومية تم تعيينهم على ملاك الوزارة".