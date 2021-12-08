أبيكورب للعربية: موقف أوبك+ الثابت يوازن أسواق النفط رغم المتغيرات العالمية

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب أحمد عتيقة، في مقابلة مع "العربية" أن صلابة موقف أوبك+ بقراراتها وازن أسواق النفط رغم كل المتغيرات التي تشهدها السوق النفطية.

وأضاف عتيقة أن السحب من الاحتياطيات الأميركية، وعدة دول أخرى، لم يؤثر في أسعار النفط، إلا في حال شاركت الصين بقوة في هذا السحب.

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وأكد أن توجهات أوبك+ تظل هي المؤثر الأكبر على أسواق النفط. ونجحت المجموعة في حماية التوازن.

وأوضح أن متحور أوميكرون كورونا لم يعد له نفس القلق الذي بدأ به، وبالتالي ستظل الأسعار حتى الربع الأول من العام المقبل متوازنة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي إلى 11.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020 أثناء تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي هبط الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2003.

وأوضحت أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت رغم تزايد نشاط التكرير بفعل طلب قوي على الوقود.

أظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر /تشرين الثاني بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 481 ألف برميل.

هبطت مخزونات البنزين 603 آلاف برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 461 ألف برميل. ومخزونات البنزين الآن عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار مليوني برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل. ومخزونات نواتج التقطير الآن عند أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع بمقدار 243 ألف برميل، بينما زادت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية. وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 787 ألف برميل، في ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.