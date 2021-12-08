تراجعات طفيفة للنفط.. وبرنت متماسك فوق 75 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، تراجعات طفيفة، بعد ارتفاعات أمس جاوزت 3%.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.13% لتصل إلى 75.34 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.18% لتصل إلى 71.92 دولار للبرميل.

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وكانت أسعار النفط قد قفزت أمس بأكثر من 3% بعد أن زادت 5% في اليوم السابق مع تراجع المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي.

كانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.