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إنتاج النفط الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2020

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إنتاج النفط الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2020

بلغ 11.7 مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت

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ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 11.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020، بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وهبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ مايو عام 2003.

يُشار إلى أن أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب مع التوقعات بأن متحور أوميكرون لن يعرقل النمو العالمي حتى مع تكثيف بعض الحكومات القيود لوقف انتشاره السريع.

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