إنتاج النفط الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2020

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 11.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020، بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وهبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ مايو عام 2003.

مادة اعلانية

يُشار إلى أن أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب مع التوقعات بأن متحور أوميكرون لن يعرقل النمو العالمي حتى مع تكثيف بعض الحكومات القيود لوقف انتشاره السريع.