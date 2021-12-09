وزير عراقي: السحب من المخزون الأميركي يضغط على السعر لكن التأثير غير كبير

قال وزير النفط العراقي اليوم الخميس، إن الإفراج عن كميات من المخزون الأميركي يضغط على الأسعار لكنه ليس مؤثرا بشكل كبير.

وأضاف الوزير إحسان عبد الجبار متحدثا في ندوة، أن أوبك لا تستهدف سعرا محددا، بل توازن العرض والطلب.

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وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسبها السابقة اليوم الخميس بعد أن فرضت بعض الحكومات إجراءات للحد من انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا لكن حدت من الخسائر تصريحات إيجابية أدلت بها الشركات المصنعة للقاحات بشأن فاعليتها في الحماية من المتحور الجديد.

ونزل سعر العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أي 0.6 %، إلى 75.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت إلى 76.70 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، بما يعادل 0.4 %، إلى 72.05 دولار للبرميل‭ ‬ بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 73.34 دولار للبرميل.