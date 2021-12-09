.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير عراقي: السحب من المخزون الأميركي يضغط على السعر لكن التأثير غير كبير

  • الخط
وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
النفط

وزير عراقي: السحب من المخزون الأميركي يضغط على السعر لكن التأثير غير كبير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير النفط العراقي اليوم الخميس، إن الإفراج عن كميات من المخزون الأميركي يضغط على الأسعار لكنه ليس مؤثرا بشكل كبير.

وأضاف الوزير إحسان عبد الجبار متحدثا في ندوة، أن أوبك لا تستهدف سعرا محددا، بل توازن العرض والطلب.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسبها السابقة اليوم الخميس بعد أن فرضت بعض الحكومات إجراءات للحد من انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا لكن حدت من الخسائر تصريحات إيجابية أدلت بها الشركات المصنعة للقاحات بشأن فاعليتها في الحماية من المتحور الجديد.

ونزل سعر العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أي 0.6 %، إلى 75.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت إلى 76.70 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، بما يعادل 0.4 %، إلى 72.05 دولار للبرميل‭ ‬ بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 73.34 دولار للبرميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة
صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء
الأكثر قراءة
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها
بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. "جنازة" وصراخ وغضب
قبل أن تذهب
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
اكتشف المزيد