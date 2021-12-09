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وكالة: دمشق ستستضيف مؤتمر الطاقة العربي في 2024

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منشأة لانتاج النفط والغاز في شركة راس لانوف في راس لانوف في ليبيا (رويترز)
منشأة نفط
اقتصاد سوريا

وكالة: دمشق ستستضيف مؤتمر الطاقة العربي في 2024

دبي - العربية.نت

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ذكر بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية اليوم الخميس أن العاصمة دمشق ستستضيف مؤتمر الطاقة العربي في 2024 بعد موافقة الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وتم اتخاذ القرار خلال مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء نفط الدول الأعضاء في أوابك استضافته الكويت.

ووافق الاجتماع على استضافة سوريا الاجتماع في 2024 بعد استضافة قطر له في 2023.

كما تم الاتفاق أيضا على أن ترأس سوريا مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول لمدة عام بدءا من 2022 خلفا للسعودية، الرئيس الحالي.

وتضم أوابك الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات.

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