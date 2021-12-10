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الكويت ترفع أسعار تصدير نفطها لآسيا في يناير

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نفط الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت ترفع أسعار تصدير نفطها لآسيا في يناير

سعر خام التصدير الكويتي عند 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي

سنغافورة - رويترز

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أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما لآسيا في يناير/ كانون الثاني عن الشهر السابق.

وحدد البلد المنتج للنفط سعر خام التصدير الكويتي في يناير/ كانون الثاني عند 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بزيادة 65 سنتا عن الشهر السابق.

كما رفع سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يناير كانون الثاني إلى 4.35 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن ديسمبر كانون الأول.

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