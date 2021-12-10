الكويت ترفع أسعار تصدير نفطها لآسيا في يناير

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما لآسيا في يناير/ كانون الثاني عن الشهر السابق.

وحدد البلد المنتج للنفط سعر خام التصدير الكويتي في يناير/ كانون الثاني عند 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بزيادة 65 سنتا عن الشهر السابق.

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كما رفع سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يناير كانون الثاني إلى 4.35 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن ديسمبر كانون الأول.