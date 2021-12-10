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غينيل إنرجي تبدأ دعوى تحكيم دولي ضد كردستان العراق

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كردستان العراق - محافظة دهوك أرشيفية
كردستان العراق
اقتصاد العراق

غينيل إنرجي تبدأ دعوى تحكيم دولي ضد كردستان العراق

أنفقت 1.4 مليار دولار على تطوير المشاريع

لندن - رويترز

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قالت شركة غينيل إنرجي، اليوم الجمعة، إنها ستبدأ قضية تحكيم في "مطالب كبيرة" ضد إقليم كردستان العراق تتعلق بإنهاء حكومة الإقليم عقدي مشاركة في الإنتاج في أغسطس/ آب لتطوير حقلي بينا باوي وميران للغاز الطبيعي.

ورفض متحدث باسم غينيل، التي يركز إنتاجها على إقليم كردستان العراق، التعليق على حجم المطالب. وأنفقت غينيل حوالي 1.4 مليار دولار على المشاريع، بما يتضمن الاستحواذ والصيانة والحفر وتكاليف أخرى.

وقالت غينيل: "خلص مجلس الإدارة إلى أنه لا يوجد بديل عملي أمامه سوى قبول إنهاء عقدي مشاركة الإنتاج نتيجة لخرق حكومة إقليم كردستان التعسفي، والمطالبة بتعويضات من حكومة إقليم كردستان".

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وأضافت "مطالب غينيل كبيرة وسيتم طرحها في جلسة تحكيم دولية مقرها لندن لتبدأ وفقا لعملية النزاعات المنصوص عليها في عقدي مشاركة الإنتاج".

وأوضحت الشركة أنه سيتم شطب أي قيمة متبقية للمشاريع "ومن ثم حذفها من الميزانية العمومية".

وخسر إقليم كردستان العراق قضية أخرى في لندن في عام 2017 ضد شركة دانة غاز الإماراتية وشركائها بتسوية نهائية قدرها 2.24 مليار دولار.

وكسبت شركة كيرن للنفط والغاز المدرجة في لندن قضية تحكيم دولي تتعلق بالضرائب ضد الحكومة الهندية وحكمت المحكمة بتعويضات لصالح كيرن عن أضرار قدرها 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف.

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