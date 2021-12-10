قطر للطاقة وإكسون موبيل توقعان اتفاقية مع قبرص لاستكشاف النفط

قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الجمعة، إن تحالفا‭ ‬يضم قطر للطاقة وإكسون موبيل وقع اتفاقية مع حكومة قبرص للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 جنوب شرقي جزيرة قبرص.

وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40% في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60% وستتولى التشغيل.

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ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤن الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي قوله "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي ستوسع من تواجدنا في قبرص والتي نعتقد أنها منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات".