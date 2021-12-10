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مصر ترفع إنتاجها من البوتاجاز.. وإنتاج الزيت الخام يتراجع

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اقتصاد مصر

مصر ترفع إنتاجها من البوتاجاز.. وإنتاج الزيت الخام يتراجع

بلغ حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2.546 مليون طن

القاهرة - خالد حسني

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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إنتاج مصر من البوتاجاز مقابل تراجع حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمتكثفات.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من البوتاجاز بلغ نحو 159.4 ألف طن "مبدئي" في سبتمبر الماضي، بينما كان حجم الإنتاج نحو 135.2 ألف طن في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 24.2 ألف طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18%.

وارتفع حجم استيراد البوتاجاز بنسبة طفيفة، وسجل 174 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 151 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 23 ألف طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.2%.

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وجاء ارتفاع معدلات إنتاج البوتاجاز بالتزامن مع زيادة معدل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، والذي شهد ارتفاعا طفيفا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفع الاستهلاك إلى 4.192 مليون طن "بيان مبدئي"، مقابل نحو 4.111 مليون طن خلال شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 81 ألف طن.

وبلغ حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2.546 مليون طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.076 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 470 ألف طن.

وحقق إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ الإنتاج المحلي نحو 4.584 مليون طن في شهر سبتمبر الماضى، مقابل نحو 3.877 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 707 آلاف طن.

فيما سجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات تراجعاً في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 2.393 مليون طن مقابل نحو 2.447 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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