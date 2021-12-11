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استهلاك المصريين من السولار يرتفع 8% في سبتمبر

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استهلاك المصريين من السولار يرتفع 8% في سبتمبر

حقق إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة

القاهرة - خالد حسني

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أظهرت بيانات حديثة ارتفاع الاستهلاك المحلي من السولار بشكل ملحوظ في مصر خلال الفترة الأخيرة، فوفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الاستهلاك في شهر سبتمبر الماضي نحو 1.187 مليون طن "مبدئي"، بينما كان حجم الاستهلاك نحو 1.096 مليون طن في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 91.9 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.3%.

سجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات تراجعاً خلال شهر سبتمبر الماضي "مبدئيا"، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 2.393 مليون طن، مقابل نحو 2.447 مليون طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 54 ألف طن بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.2%.

في المقابل، حقق إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي نحو 4.584 مليون طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 3.877 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 707 آلاف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.2%.

كشفت بيانات جهاز الإحصاء عن ارتفاع معدلات إنتاج البوتاجاز خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإنتاج نحو 159.4 ألف طن "مبدئي"، بينما كان حجم الإنتاج نحو 135.2 ألف طن في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 24.2 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت نحو 18%.

كما ارتفع حجم استيراد البوتاجاز بنسبة طفيفة، وسجل 174 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 151 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 23 ألف طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.2%.

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