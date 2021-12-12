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العراق: محادثات مع السعودية بهدف شراء الطاقة الكهربائية

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صادرات النفط العراقي
منشأة نفط عراقية
أوبك

العراق: محادثات مع السعودية بهدف شراء الطاقة الكهربائية

وزير نفط العراق يتوقع إبقاء أوبك+ سياستها الحالية في الاجتماع المقبل

دبي - العربية.نت

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يجري العراق الذي يواجه أزمة طاقة حادة محادثات مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية، على ما أكد الأحد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل.

بحسب وكالة "فرانس برس" يملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنينا في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وقال الوزير خلال لقاء مع صحافيين إن "الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش".

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أضاف "هناك استجابة وتنسيق عال من الأخوة في مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية وهناك رغبة في مساعدة العراق".

ينتج العراق حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من الـ30 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام، وفق الوزير، بحسب "فرانس برس".

من جهة ثانية توقع وزير النفط العراقي إبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) على سياستها الحالية القاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا 400 ألف برميل يوميا كل شهر خلال الاجتماع القادم للمنظمة، بحسب "رويترز".

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