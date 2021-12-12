"كهرباء الإمارات" تصدر تقديم طلبات التأهيل لتطوير مشروع الشويهات S4

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، اليوم الأحد، عن إصدار تقديم طلبات التأهيل للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الشويهات S4 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في أبوظبي.

ويهدف مشروع الشويهات S4 لتعزيز أمن إمدادات المياه من خلال تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، وهي تقنية منخفضة الكربون، لتوفير 70 مليون غالون إمبراطوري من المياه يومياً، ما يكفي لتلبية احتياجات 125 ألف منزل.

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ويؤكد استمرارية الشركة في تحقيق استراتيجيتها الرامية للاستثمار في تقنيات التناضح العكسي المبتكرة لتحلية المياه حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إصدار طلب تقديم العروض لمشروع المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بسعة 80 غالون إمبراطوري من المياه يومياً، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيوفر كلا المشروعين 150 مليون غالون إمبراطوري من المياه يومياً، مما يعزز أمن إمدادات المياه ويُسهم بشكل أساسي في دعم مبادرات خفض التكاليف المستمرة في القطاع من خلال فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية.

تم إصدار تقديم طلبات التأهيل للشركات المؤهلة والتي سبق وأن تقدمت بطلبات إبداء الاهتمام بالمشروع. وفور الانتهاء من عملية التأهيل، ستتم دعوة الشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتقديم العروض. وكانت شركة مياه وكهرباء الإمارات قد تلقت 35 طلب إبداء اهتمام من مجموعة شركات وائتلاف شركات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، إن العمل على رفع سعة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي يعتبر من الأولويات الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وستسهم مشاريع تحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون في دعم الجهود الرامية للفصل بين عملية تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن تقنية التناضح العكسي تعتبر من التقنيات الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والكربون، إذ تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 95%، بالإضافة إلى تعزيز أمن المياه في أبوظبي.

وتابع: "نتطلع لاستكمال عملية تقديم طلبات التأهيل والانتقال إلى مرحلة تقديم العروض بأسرع وقت ممكن."

سيقع مشروع محطة الشويهات S4 بجانب محطة الشويهات S3 الحالية داخل مجمع الشويهات للماء والكهرباء، والتي تقع على بعد حوالي 250 كم غرب مدينة أبوظبي. ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة تحلية مياه البحر بسعة إنتاج 50 مليون غالون من المياه يومياً من القدرة الانتاجية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية ذات الصلة.

وتستهدف شركة مياه وكهرباء الإمارات إتمام الإغلاق المالي للمشروع بنهاية العام 2022على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2025.

وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم 40% كحد أقصى من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبو ظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.

ويتوجب على جميع الجهات الراغبة بالمشاركة تقديم طلبات التأهيل بالعطاء إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي في 31 ديسمبر 2021.

وبعد مراجعة طلبات التأهيل من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم الشركة بإصدار طلب تقديم العروض للشركات أو ائتلاف الشركات المؤهلة.