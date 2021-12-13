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أوبك متفائلة بشأن الطلب على النفط في 2022

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أوبك متفائلة بشأن الطلب على النفط في 2022

تأثير متحور أوميكرون على الطلب سيكون طفيفا وقصير الأجل

لندن - رويترز

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رفعت أوبك، اليوم الاثنين، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022 لكنها أبقت على توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير، قائلة إن متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.

وذكرت أوبك في التقرير "بعض التعافي الذي كان متوقعا له الربع الرابع من 2021 سيحدث بدلا من ذلك في الربع الأول من 2022 يعقبه انتعاش مطرد خلال النصف الثاني من 2022".

وأضافت "علاوة على ذلك من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد أوميكرون طفيفا وقصير الأجل مع تزايد قدرة العالم على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به".

وأبقت أوبك على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط 5.65 مليون برميل يوميا في 2021 بعد الانخفاض التاريخي العام الماضي في بداية الجائحة.

وأبقت أوبك على توقعات نمو الإمدادات في 2022 من خارج المنظمة دون تغيير.

وبالنسبة لعام 2022، تتوقع أوبك مزيداً من النمو في الطلب عند 4.15 مليون برميل يوميا دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي مما سيرفع الاستهلاك العالمي إلى ما فوق مستويات 2019.

وبدأت أوبك وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ في التخلي تدريجيا عن الخفض القياسي للإنتاج الذي تم تطبيقه العام الماضي.

ووافقت أوبك+ هذا الشهر على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير/كانون الثاني رغم القلق بشأن المتحور أوميكرون.

وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني 290 ألف برميل يوميا إلى 27.72 مليون برميل يوميا بفعل زيادة إنتاج السعودية والعراق فضلا عن انحسار تعطيلات الإمدادات من نيجيريا.

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