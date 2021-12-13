.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النفط يرتفع في بداية تعاملات الأسبوع.. وبرنت يتجاوز 76 دولاراً

  • الخط
منصة نفط بحرية
منصة نفطية
أسعار النفط

النفط يرتفع في بداية تعاملات الأسبوع.. وبرنت يتجاوز 76 دولاراً

نتيجة التفاؤل بأن يكون تأثير أوميكرون محدوداً على الطلب على الوقود

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 1.24% إلى 76.08 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية بعد ارتفاعها 1% يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الأميركي 1.4% إلى 72.52 دولارا للبرميل بعد أن حقق زيادة 1% في الجلسة السابقة، وفقا للبيانات اطلعت عليها "العربية.نت"

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت 8% الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
العنف ضد المرأة في اليمن.. موروثات ثقافية وثغرات قانونية العنف ضد المرأة في اليمن.. موروثات ثقافية وثغرات قانونية
الأكل الطائش والسهر.. عادات الأكل الطائش والسهر.. عادات "مسائية" تعيق فقدان الوزن
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
اليمن.. مصرع قيادي في القاعدة أثناء قتاله مع الحوثيين  في مأرب  اليمن.. مصرع قيادي في القاعدة أثناء قتاله مع الحوثيين  في مأرب 
قبل أن تذهب
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
اكتشف المزيد