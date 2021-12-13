النفط يرتفع في بداية تعاملات الأسبوع.. وبرنت يتجاوز 76 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 1.24% إلى 76.08 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية بعد ارتفاعها 1% يوم الجمعة.

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وارتفع خام غرب تكساس الأميركي 1.4% إلى 72.52 دولارا للبرميل بعد أن حقق زيادة 1% في الجلسة السابقة، وفقا للبيانات اطلعت عليها "العربية.نت"

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت 8% الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.