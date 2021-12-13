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قطر للطاقة تحصل على 17% من امتيازين تابعين لـ "شل" في مصر

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اقتصاد مصر

قطر للطاقة تحصل على 17% من امتيازين تابعين لـ "شل" في مصر

ستظل شل هي المشغل الرئيسي لكلا الامتيازين

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة شل للاستكشاف والإنتاج، التابعة لشركة رويال داتش شل بي إل سي، اتفاقيات مع شركة قطر للطاقة، بموجبها ستحصل شركة قطر للطاقة على حصة قدرها 17% في كل من الامتيازين (بلوك 3 وبلوك 4) والتي تديرهما شركة شل في منطقة البحر الأحمر المصرية.

وقالت شل، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هذه الاتفاقيات تخضع للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة.

وأضافت أن ذلك جاء بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي (بلوك 3 وبلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية.

وستظل شل هي المشغل الرئيسي لكلا الامتيازين.

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