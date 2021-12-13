وزير الطاقة السعودي: إيقاف استثمارات التنقيب يقلص الإنتاج بـ 30 مليون برميل

حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2022 من أن العالم مقبل على فترة خطيرة قد تؤدي إلى أزمة طاقة في حال عدم زيادة الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها.

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن عدم الاستثمار سيؤدي إلى تلاشي الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، منبها من تراجع الإنتاج بحوالي 30 مليون برميل جراء إيقاف استثمارات التنقيب عن الخام.

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أشار إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي زادت إنتاجها في قمة أوج جائحة كورونا في أبريل 2020، وبالتالي أخذت زمام المبادرة بيقين لمواجهة حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق.

واعتبر أن التردد من الآخرين هو نعمة للمستثمر الذي يبني خطواته على معالجة عدم اليقين باليقين، وبالتالي ستعاني بعض الدول من عدم وضوح السياسات.

تطرق وزير الطاقة السعودي، إلى عوامل الـ ESG التي تأخذ بعين الاعتبار منظومة حوكمة بيئية لتمويل مشاريع الطاقة، وبالتالي ستقلص هذه السياسات قدرات شركات الطاقة في الاستثمار والحصول على التمويل اللازم له.

وطمأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان حيال التشويش على الصناعة النفطية، موضحا أن التقديرات المتشائمة لن تتحقق فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها المملكة.