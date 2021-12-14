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اتفاق إيني وسوناطراك لاستكشاف النفط في "بركين" بـ 1.4 مليار دولار

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شركة سوناطراك الجزائرية
شركة سوناطراك الجزائرية
النفط

اتفاق إيني وسوناطراك لاستكشاف النفط في "بركين" بـ 1.4 مليار دولار

بهدف إنتاج 45 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي

دبي - العربية.نت

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قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك في بيان، إنها وقعت اليوم الثلاثاء مع إيني الإيطالية اتفاقيتين‭‭ ‬‬في قطاعي الهيدروكربون وتحويل الطاقة إلى مصادر متجددة وأكثر استدامة.

أوضحت سوناطراك أن الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد استكشاف وإنتاج بقيمة 1.4 مليار دولار في منطقة حوض بركين بجنوب شرق الجزائر لإنتاج 45 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي، بحسب "رويترز"‭‭.

ويغطي العقد مساحة تبلغ 7880 كيلومترا مربعا بالجزء الجنوبي من الحوض، حيث تعمل سوناطراك وإيني منذ 2013.

وأضافت سوناطراك أن الاتفاقية الثانية تهدف إلى "تعزيز التعاون الحالي في المجال التكنولوجي ومواصلة الجهود الرامية الى تخفيض البصمة الكربونية".

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