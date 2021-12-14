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الحكومة الليبية تتسلم 17 مليار دولار من إيرادات النفط في 7 أشهر

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المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط
اقتصاد ليبيا

الحكومة الليبية تتسلم 17 مليار دولار من إيرادات النفط في 7 أشهر

بدعم من تحسن أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن الشركة المملوكة للدولة قامت بتحويل 16.883 مليار دولار من إيرادات النفط إلى الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية.

وأبلغ صنع الله الصحافيين: "حققنا دخلا ممتازا جدا بسبب تحسن أسعار النفط... وبإمكاننا خلال الجزء المتبقي من العام تحقيق أموال أخرى".

وفي مطلع الشهر الجاري، أفاد بيان للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن صافي إيرادات أكتوبر/ تشرين الأول سجل 1.9 مليار دولار، ارتفاعا من 1.6 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.

وأضافت المؤسسة أن إيرادات بيع النفط الخام وصلت إلى 1.8 مليار دولار في حين بلغت إيرادات الغاز والمكثفات 34.3 مليون دولار.

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