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تباطؤ نمو صادرات غازبروم الروسية من الغاز الطبيعي لأوروبا 

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غازبروم
غازبروم
اقتصاد أوروبا

تباطؤ نمو صادرات غازبروم الروسية من الغاز الطبيعي لأوروبا

سجلت نمواً سنوياً بـ 4.8% منذ بداية العام حتى 15 ديسمبر 2021

دبي - العربية.نت

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قال عملاق الغاز الروسي غازبروم، اليوم الأربعاء، إن صادراته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا زادت 4.8% على أساس سنوي إلى 178.1 مليار متر مكعب في الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 15 ديسمبر/كانون الأول.

وهذه النسبة منخفضة مقارنة بزيادة بلغت 6.6% في الـ11 شهرا الأولى هذا العام و10% في 10 أشهر و15.3% في 9 أشهر و26% في النصف الأول من العام.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغت الزيادة 45%، وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت الشركة إن الانخفاض يعكس الطلب في المنطقة، وإنها تتوقع تحقيق إيرادات سنوية قياسية مرتفعة هذا العام بفضل أسعار الغاز القوية في أوروبا.

وأضافت غازبروم أيضا في بيان، أن إنتاجها من الغاز الطبيعي في الفترة من أول يناير/ كانون الثاني إلى 15 ديسمبر/كانون الأول زاد بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 490.4 مليار متر مكعب.

وأضافت أنها تواصل ضخ الغاز إلى منشآتها للتخزين في أوروبا.

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