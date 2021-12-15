ريلاينس الهندية تتوقع شحنة بـ500 ألف برميل نفط من ذراعها التجارية في الإمارات

قال مصدر مطلع، إن شركة ريلاينس إيندستريز الهندية التي تدير أكبر مجمع لمصافي تكرير النفط في العالم في غمناغار في غرب الهند تتطلع للحصول على أول شحنة نفط من وحدتها التجارية الجديدة ومقرها أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت مجموعة ريلاينس، المدعومة من الملياردير موكيش إمباني، قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول خططها لإقامة وحدة ريلاينس إنترناشونال المحدودة لتجارة النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والسلع الزراعية.

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وقال المصدر إن المجموعة الهندية تأمل في الحصول على شحنة تضم نحو 500 ألف برميل من خام داس الإماراتي من وحدتها الجديد.

وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي استأجرت جزءا من مستودع النفط الاستراتيجي في منغالور في جنوب الهند، وردت مليون برميل من خام داس من المستودع لريلاينس في أكتوبر/ تشرين الأول ومليوني برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسمحت الهند لأدنوك بتداول النفط من المستودع.