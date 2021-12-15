.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ريلاينس الهندية تتوقع شحنة بـ500 ألف برميل نفط من ذراعها التجارية في الإمارات

  • الخط
ريلاينس إندستريز
ريلاينس
ريلاينس الهندية

ريلاينس الهندية تتوقع شحنة بـ500 ألف برميل نفط من ذراعها التجارية في الإمارات

ريلاينس أعلنت في أكتوبر خططها لإقامة وحدة تجارة الخام والمنتجات البتروكيماوية

نيودلهي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر مطلع، إن شركة ريلاينس إيندستريز الهندية التي تدير أكبر مجمع لمصافي تكرير النفط في العالم في غمناغار في غرب الهند تتطلع للحصول على أول شحنة نفط من وحدتها التجارية الجديدة ومقرها أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت مجموعة ريلاينس، المدعومة من الملياردير موكيش إمباني، قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول خططها لإقامة وحدة ريلاينس إنترناشونال المحدودة لتجارة النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والسلع الزراعية.

وقال المصدر إن المجموعة الهندية تأمل في الحصول على شحنة تضم نحو 500 ألف برميل من خام داس الإماراتي من وحدتها الجديد.

ريلاينس الهندية تنفذ أول مشروعاتها في الشرق الأوسط بملياري دولار طاقة ريلاينس الهندية ريلاينس الهندية تنفذ أول مشروعاتها في الشرق الأوسط بملياري دولار

وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي استأجرت جزءا من مستودع النفط الاستراتيجي في منغالور في جنوب الهند، وردت مليون برميل من خام داس من المستودع لريلاينس في أكتوبر/ تشرين الأول ومليوني برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسمحت الهند لأدنوك بتداول النفط من المستودع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
الأكثر قراءة
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين
هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب
عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد