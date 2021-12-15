موديز تتوقع بقاء النفط فوق 60 دولاراً للبرميل في 2022

رجحت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، أن تظل أسعار النفط العالمية، أعلى من منتصف نطاق توقعاتها للأجل المتوسط البالغ بين 50-70 دولارا للبرميل.

وذكرت الوكالة بحسب "رويترز" أن آفاق صناعة النفط والغاز العالمية على مدار الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة ستكون "مستقرة".

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واعتبرت أن أسعار النفط المرتفعة في 2022 ستدعم تدفقا نقديا قويا للصناعة، لكن المنتجين سيحافظون على انضباط رأسمالي.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين انخفضت 719 ألف برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2002.

وهبطت مخزونات النفط 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.