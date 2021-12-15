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واردات الهند من النفط ترتفع 9.2% في نوفمبر

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إحدى مصافي النفط في الهند (رويترز(
إحدى مصافي النفط في الهند
النفط

واردات الهند من النفط ترتفع 9.2% في نوفمبر

وسط زيادة شركات التكرير إنتاجها لتلبية طلب متزايد على الوقود

دبي - العربية.نت

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ارتفعت واردات الهند من الخام في نوفمبر/تشرين الثاني 9.2% على أساس سنوي إلى 4.32 مليون برميل مع قيام شركات التكرير بزيادة إنتاجها لتلبية طلب متزايد على الوقود.

وحسب بيانات بصناعة النفط الهندية، ترتفع الواردات بنسبة 6.4% قياسا على مستويات الواردات المسجلة في أكتوبر الماضي.

وظل العراق أكبر مورد للخام إلى الهند تلته السعودية والإمارات، كما زادت الكميات النفطية من الكويت لتكون رابع أكبر مورد، في حين تراجعت التوريدات من نيجيريا إلى المرتبة السادسة من الخامسة في أكتوبر الماضي، وفقا لما نقلته رويترز.

وقفزت المكسيك إلى المرتبة الخامسة من المركز الحادي عشر في أكتوبر الماضي، بينما تراجعت الواردات من الولايات المتحدة من المركز الرابع إلى السابع.

وعززت الهند الشهر الماضي واردات النفط من الشرق الأوسط في حين انخفضت الواردات من إفريقيا.

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