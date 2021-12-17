.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خسائر النفط تلامس 2%.. برنت دون 74 دولاراً

  • الخط
توقعات أسعار النفط
أسعار النفط
أسعار النفط

خسائر النفط تلامس 2%.. برنت دون 74 دولاراً

برنت يتراجع 0.85% خلال التعاملات الصباحية إلى 74.41 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة بنحو 2%، بعد أن ارتفعت خلال تداولات أمس بأكثر من دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.95% لتصل إلى 73.54 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2% لتصل إلى 70.89 دولار للبرميل.

وأمس، ارتفع خام برنت 1.14 دولار، أو 1.5%، ليسجل عند التسوية 75.02 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الأميركي 1.51 دولار، أو 2.1%، ليسجل عند التسوية 72.38 دولار للبرميل.

ويشهد الطلب ارتفاعا في 2021 بعد انهياره العام الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن المنتجات التي توفرها المصافي، وهي مؤشر على الطلب، قفزت في الأسبوع الأخير إلى 23.2 مليون برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
قبل أن تذهب
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
اكتشف المزيد