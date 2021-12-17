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رونغشينغ الصينية تشتري 8 ملايين برميل من نفط الشرق الأوسط في مناقصة

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حاملة نفط صينية
حاملة نفط صينية
النفط

رونغشينغ الصينية تشتري 8 ملايين برميل من نفط الشرق الأوسط في مناقصة

للتحميل في فبراير ومارس

سنغافورة-رويترز

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قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة، إن رونغشينغ للبتروكيماويات، وهي الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية تشيجيانغ للبتروكيماويات، اشترت عبر مناقصة 8 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط للتحميل في فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

وأضافت المصادر أن الشراء يشمل مليوني برميل من كل من خام زاكوم العلوي ومربان وداس والخام العماني.

ومن المرجح أن تشمل شركات البيع يونيبك وتوتال إنرجيز وبتروتشاينا وفيتول.

وذكرت المصادر أن الصفقة تأتي بعد شراء رونغشينغ مليون برميل من خام زاكوم العلوي في الأسبوع الماضي للتحميل في فبراير/ شباط.

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