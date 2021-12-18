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ألمانيا: إنشاء خط الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا كان خطأ

  • الخط
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
طاقة

ألمانيا: إنشاء خط الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا كان خطأ

الخط سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي

دبي - العربية.نت

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اعتبر وزير الاقتصاد الألماني، اليوم، أن إنشاء خط الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا كان خطأ على خلفية مخاوف من ارتهان أوروبا للغاز الروسي.

قال الكرملين، الشهر الماضي، إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تمارس ضغوطا على أحد بشأن المصادقة على خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

وينتظر خط الأنابيب، الذي اكتمل تشييده مؤخرا، موافقة من الهيئة التنظيمية في ألمانيا قبل أن تتمكن روسيا من البدء بتصدير الغاز الطبيعي من خلاله.

وتعارض الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية خط الأنابيب، الذي يلتف حول أوكرانيا والمصمم لنقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ويقولون إنه سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي، لكن حكومات أوروبية أخرى تقول إن خط الأنابيب حيوي لتأمين إمدادات الطاقة.

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