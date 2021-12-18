.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البرازيل تجمع ملياري دولار من بيع حقلي نفط

  • الخط
منشأة نفط في البرازيل
منشأة نفط في البرازيل
النفط

البرازيل تجمع ملياري دولار من بيع حقلي نفط

دخلت "بتروبراس" للصفقة عن طريق ممارسة حقوق تفضيلية بحصة 30%

ريو دي جانيرو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اشترت توتال إنرجيز الفرنسية ورويال داتش شل وبتروناس الماليزية وقطر للطاقة حقلين بحريين كبيرين في البرازيل مع شركة بتروبراس المملوكة للدولة، ودفعت ما يقرب من ملياري دولار لحكومتها التي تعاني شحا في السيولة.

بينما كان العرض الأكبر لحقل سيبيا من توتال إنرجيز (28%) وقطر للطاقة (21%) وبتروناس (21%)، دخلت بتروبراس، واسمها الرسمي بتروليو برازيليرو، في وقت لاحق الكونسورتيوم عن طريق ممارسة حقوق تفضيلية لتحصل على حصة 30%.

حصلت على حقل أتابو القريب بتروبراس (52.5%) وشل (25%) وتوتال (22.5%).

حاولت البرازيل بيع الحقلين في مزاد عام 2019، لكن لم تتلق عروضا لأي منهما، ولا حتى من بتروبراس. ففي ذلك الوقت، كانت شركات النفط الكبرى تحجم بسبب مشكلات قانونية معقدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك! تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك!
أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا
الأكثر قراءة
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع
ولي العهد السعودي يطلق مخطط ولي العهد السعودي يطلق مخطط "وسط جدة" باستثمارات 75 مليار ريال
رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار
أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا
قبل أن تذهب
انتخابات في حكم المؤجلة.. ليبيا بلا خارطة طريق
انتخابات في حكم المؤجلة.. ليبيا بلا خارطة طريق
اكتشف المزيد