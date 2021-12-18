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شركات النفط الأميركية تزيد عدد الحفارات للأسبوع الثاني على التوالي

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إحدى حفارات النفط
إحدى حفارات النفط
النفط

شركات النفط الأميركية تزيد عدد الحفارات للأسبوع الثاني على التوالي

عدد الحفارات العاملة بلغ 579 حفارا مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2020

دبي - العربية.نت

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زادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار تزايد الطلب على الطاقة بعد أن دمر فيروس كورونا الطلب في العام الماضي، بحسب "رويترز".

قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد ثلاثة حفارات إلى 579 على مدار الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

وعلى الرغم من أن عدد الحفارات كان يرتفع لمدة 16 شهرا على التوالي أشار المحللون إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط في عام 2021 حيث تواصل شركات الطاقة التركيز بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المستثمرين بدلا من زيادة الإنتاج.

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