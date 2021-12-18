نفط برنت يخسر 2.6% خلال أسبوع لهذه الأسباب

تراجعت أسعار النفط الجمعة وسجلت أيضا خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود، بحسب "رويترز".

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو بنيويورك "هناك مخاوف لن تختفي بشأن كوفيد، والتصور الذي يمكن أن يؤثر على الطلب يضع ضغطا على السوق".

مادة اعلانية

أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل 2% إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1% إلى 70.86 دولار للبرميل.

ونزل برنت 2.6% على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3%.

يتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بأوميكرون في الدنمرك وجنوب إفريقيا وبريطانيا كل يومين. وقالت رئيسة الوزراء الدنمركية ميت فريدريكسن إن حكومتها ستقترح قيودا جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع لأوميكرون بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.

وارتفع عدد حفارات النفط الأميركية، وهو من أهم مؤشرات الإنتاج، على مدار الأسبوع، مما أثار مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع ثلاثة إلى 579 في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر.