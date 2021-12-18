.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نفط برنت يخسر 2.6% خلال أسبوع لهذه الأسباب

  • الخط
النفط الصخري مناسبة
منشأة نفطية
النفط

نفط برنت يخسر 2.6% خلال أسبوع لهذه الأسباب

ضبابية أوميكرون تكبد أسعار الخام خسارة أسبوعية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط الجمعة وسجلت أيضا خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود، بحسب "رويترز".

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو بنيويورك "هناك مخاوف لن تختفي بشأن كوفيد، والتصور الذي يمكن أن يؤثر على الطلب يضع ضغطا على السوق".

أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل 2% إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1% إلى 70.86 دولار للبرميل.

ونزل برنت 2.6% على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3%.

الطاقة الأميركية: بيع 18 مليون برميل نفط من المخزون الشهر المقبل طاقة النفط الطاقة الأميركية: بيع 18 مليون برميل نفط من المخزون الشهر المقبل

يتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بأوميكرون في الدنمرك وجنوب إفريقيا وبريطانيا كل يومين. وقالت رئيسة الوزراء الدنمركية ميت فريدريكسن إن حكومتها ستقترح قيودا جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع لأوميكرون بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.

وارتفع عدد حفارات النفط الأميركية، وهو من أهم مؤشرات الإنتاج، على مدار الأسبوع، مما أثار مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع ثلاثة إلى 579 في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك! تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك!
أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا
الأكثر قراءة
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع
ولي العهد السعودي يطلق مخطط ولي العهد السعودي يطلق مخطط "وسط جدة" باستثمارات 75 مليار ريال
رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار
أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا
قبل أن تذهب
انتخابات في حكم المؤجلة.. ليبيا بلا خارطة طريق
انتخابات في حكم المؤجلة.. ليبيا بلا خارطة طريق
اكتشف المزيد