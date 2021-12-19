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بعد انخفاض حاد.. صادرات الغاز الروسية إلى ألمانيا تتدفق مجدداً

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غازبروم
غازبروم الروسية
طاقة

بعد انخفاض حاد.. صادرات الغاز الروسية إلى ألمانيا تتدفق مجدداً

موسكو - رويترز

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أوضحت بيانات من شركة جاسكيد، التي تدير شبكة الغاز الألمانية، أن كميات الغاز الطبيعي الروسي الواردة إلى ألمانيا عن طريق خط أنابيب يامال-أوروبا زادت بعد انخفاضها بشدة يوم السبت، لكنها لا تزال أقل من المتوسط الذي سجلته في الشهر الأخير.

واليوم الأحد، ازداد تدفق الغاز عند نقطة قياس مالناو على الحدود الألمانية البولندية، إلى ما يزيد قليلاً عن أربعة ملايين كيلووات/ساعة بعد انخفاض الكميات إلى ما يعادل حوالي 1.2 مليون كيلووات/ساعة يوم السبت.

وتراوح المتوسط منذ بداية ديسمبر حتى الآن بين ما يعادل تسعة ملايين و12 مليون كيلووات/ساعة.

ولم يتضح على الفور سبب انخفاض الإمدادات، فيما لم ترد شركة تصدير الغاز الروسية غازبروم على طلب للتعليق.

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