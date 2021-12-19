ليبيا تدرس منح حوافز لشركات النفط لتعزيز الإنتاج

تخطط ليبيا لتقديم عقود متضمنة حوافز لشركات النفط الخاصة التي تفي بالأهداف، فيما ستضع عقوبات لمن لا يحقق أهدافها للإنتاج، حيث تخطط لزيادة إنتاجها إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول منتصف عام 2022.

قال وزير النفط الليبي، محمد عون، إن الوصول إلى هذا الرقم ممكن إذا تم تمرير الميزانية الليبية، والتي تفتح الباب لتمويل القطاع.

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وأضاف عون: "قد تعقد ليبيا اتفاقيات خدمات نفطية مع شركات ليبية أو أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال عون إن الإنتاج يتراوح حاليا بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل يوميا. وأضاف: "إذا استقرت الدولة من خلال الانتخابات أو تشكيل الحكومة، فنحن نأمل بأن نصل إلى 2.1 مليون برميل خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

ومن المقرر أن تجري ليبيا الانتخابات في 24 ديسمبر، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أشعلته الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.