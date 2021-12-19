.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليبيا تدرس منح حوافز لشركات النفط لتعزيز الإنتاج

  • الخط
وزير النفط الليبي محمد عون
وزير النفط الليبي محمد عون
اقتصاد ليبيا

ليبيا تدرس منح حوافز لشركات النفط لتعزيز الإنتاج

تستهدف الوصول إلى أكثر من مليوني برميل خلال 3 سنوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط ليبيا لتقديم عقود متضمنة حوافز لشركات النفط الخاصة التي تفي بالأهداف، فيما ستضع عقوبات لمن لا يحقق أهدافها للإنتاج، حيث تخطط لزيادة إنتاجها إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول منتصف عام 2022.

قال وزير النفط الليبي، محمد عون، إن الوصول إلى هذا الرقم ممكن إذا تم تمرير الميزانية الليبية، والتي تفتح الباب لتمويل القطاع.

وأضاف عون: "قد تعقد ليبيا اتفاقيات خدمات نفطية مع شركات ليبية أو أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

جي بي مورغان يتكبد غرامة بـ200 مليون دولار لاستخدام موظفيه واتساب! قصص اقتصادية بنوك جي بي مورغان يتكبد غرامة بـ200 مليون دولار لاستخدام موظفيه واتساب!

وقال عون إن الإنتاج يتراوح حاليا بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل يوميا. وأضاف: "إذا استقرت الدولة من خلال الانتخابات أو تشكيل الحكومة، فنحن نأمل بأن نصل إلى 2.1 مليون برميل خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

ومن المقرر أن تجري ليبيا الانتخابات في 24 ديسمبر، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أشعلته الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهمت بالاستيلاء على أموال زوجها.. نادية الجندي ترد! اتهمت بالاستيلاء على أموال زوجها.. نادية الجندي ترد!
صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل
الأكثر قراءة
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات
لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض! لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض!
صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
اكتشف المزيد