السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط إلى الصين في نوفمبر

انخفضت واردات الصين من النفط الخام من السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 13% عنها قبل عام، لكن المملكة احتفظت بصدارتها للموردين إلى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين اليوم الاثنين، أن تدفقات النفط السعودي إلى الصين بلغت 7.4 مليون طن الشهر لماضي، وهو ما يعادل 1.8 مليون برميل يوميا.

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يأتي ذلك بالمقارنة مع 1.67 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، و2.06 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وتتماشى زيادة الواردات على أساس شهري مع قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، في يوليو/تموز زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل/نيسان 2022 على أقل تقدير.

وظلت واردات الصين في نوفمبر/تشرين الثاني من روسيا، ثاني أكبر موردي النفط الخام لها، عند نفس مستواها تقريبا قبل شهر عند 6.7 مليون طن، أو 1.63 مليون برميل يوميا.

وللمصافي الصينية المستقلة، التي تفضل في الغالب الخامات الروسية، حصص محدودة من استيراد النفط الخام للاستخدام في نهاية هذا العام.

وانخفضت واردات النفط الخام من البرازيل وأنجولا 28% و18%، على الترتيب مقارنة بالفترة نفسها قبل عام على الرغم من أن بائعين من غرب أفريقيا والأميركتين يسعون للحصول على حصص أكبر في سوق آسيا.

وقال متعاملون إن شركات التكرير المستقلة في الصين تخصص حصص استيراد أقل هذا العام ولدى الشركات التابعة للدولة إمدادات جيدة بالفعل.

وزادت شحنات نوفمبر/تشرين الثاني من الإمارات والكويت 71 %، و31 %، على الترتيب عن مستواها قبل عام.

ولا تزال البيانات الرسمية لا تسجل أي واردات من إيران أو فنزويلا منذ بداية العام الجاري.