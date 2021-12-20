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ليبيا.. حراس أوقفوا الإنتاج في عدد من الحقول النفطية

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حقل نفط في ليبيا
حقل نفط في ليبيا
اقتصاد ليبيا

ليبيا.. حراس أوقفوا الإنتاج في عدد من الحقول النفطية

مؤسسة النفط الليبية تفعل بند القوة القاهرة على صادرات النفط من الزاوية ومليتة

دبي - العربية.نت

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أظهرت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين اليوم الاثنين، واطلعت عليها وكالة رويترز، أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فعلت بند القوة القاهرة على صادرات النفط الخام من مرفأي الزاوية ومليتة.

وقالت المؤسسة إنها أعلنت القوة القاهرة بعد أن منعها حرس المنشآت النفطية من تنفيذ عمليات إنتاج النفط في حقلي الشرارة والوفاء.

وأضافت أن القوة القاهرة لا تنطبق على عمليات شحن المنتجات البترولية.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في عدد من الحقول بما في ذلك الشرارة والوفاء والحمادة.

وكان حرس المنشآت النفطية الليبي أوقف في فبراير الماضي، حصارا على ميناء الحريقة في طبرق، بعد تلقي مدفوعات مرتبطة بالأجور.

بدأ التوقف في الحريقة خلال يناير، وأسهم في انخفاض إنتاج ليبيا النفطي، حيث أُغلق حقل السرير النفطي وسط فرض حظر على الدخول والخروج منه.

وكان إنتاج النفط الليبي قد تعافى حينها إلى حوالي 1.25 مليون برميل يومياً، بعد إصلاح خط أنابيب رئيسي، في حين استمرت الجهود لإنهاء الإضراب الذي عرقل الصادرات في 3 من موانئ الدولة.

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