.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحكومة المصرية توافق على تطوير حقل الأمل النفطي في خليج السويس

  • الخط
مصر نفط غاز
حقل نفطي في مصر
اقتصاد مصر

الحكومة المصرية توافق على تطوير حقل الأمل النفطي في خليج السويس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان، اليوم الاثنين، أن الحكومة وافقت على رخصة تطوير حقل الأمل النفطي في خليج السويس.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت إيني الإيطالية عن ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في مصر، وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشافا بتروليا في منطقة امتياز جنوب مليحة.

وتضيف كل من الآبار الثلاث إجمالي إنتاج بحوالي 6000 برميل مكافئ يومياً.

جدير بالذكر أن إيني تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% والهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام
يساري عمره 35 ومناصر للفلسطينيين انتخبوه رئيساً للتشيلي يساري عمره 35 ومناصر للفلسطينيين انتخبوه رئيساً للتشيلي
الأكثر قراءة
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات
صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل
صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
اكتشف المزيد