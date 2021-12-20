الحكومة المصرية توافق على تطوير حقل الأمل النفطي في خليج السويس

ذكرت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان، اليوم الاثنين، أن الحكومة وافقت على رخصة تطوير حقل الأمل النفطي في خليج السويس.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت إيني الإيطالية عن ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في مصر، وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشافا بتروليا في منطقة امتياز جنوب مليحة.

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وتضيف كل من الآبار الثلاث إجمالي إنتاج بحوالي 6000 برميل مكافئ يومياً.

جدير بالذكر أن إيني تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% والهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.