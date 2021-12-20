منار للطاقة للعربية: انتعاش متوقع لطلب النفط خلال 2022

توقع العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، في مقابلة مع "العربية" انتعاش الطلب على النفط بداية العام المقبل أو في منتصفه.

واعتبر الطائي أن قيود الجائحة، ربما تنعكس على قيود العرض، مع وجود محددات الإنتاج، لكنه وصف تأثير المتحور "أوميكرون" بأنه لم يزل قيد الترقب والقلق من زيادة تأثيره.

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وأضاف أن من المتوقع زيادة طلبات النفقات الرأسمالية، بجانب مواجهة دول تحالف أوبك+ صعوبات التنقيب والإنتاج، ليزيد الاعتماد على الدول المنتجة قليلة التكلفة مثل السعودية ودول الخليج وحتى روسيا.

قال مصدران من أوبك+ لوكالة رويترز، إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117% في نوفمبر ارتفاعا من 116% في الشهر السابق، مما يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة لا تزال دون الأهداف المتفق عليها.

وأظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز أن التزام دول منظمة أوبك العشر المشاركة في تخفيضات الإنتاج بلغ 122%، بينما بلغ مستوى امتثال الدول المشاركة من خارج أوبك 107%.