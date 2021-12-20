"أوبك+" تنتج أقل من المستهدف في نوفمبر مع ارتفاع مستوى الالتزام

قال مصدران من أوبك+ لوكالة رويترز، إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117% في نوفمبر ارتفاعا من 116% في الشهر السابق، مما يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة لا تزال دون الأهداف المتفق عليها.

وأظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز، أن التزام دول منظمة أوبك العشر المشاركة في تخفيضات الإنتاج بلغ 122%، بينما بلغ مستوى امتثال الدول المشاركة من خارج أوبك 107%.

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وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال إن تحالف أوبك+ سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على النفط.

وأضاف "نوفاك" أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.

وعن توقعاته للعام المقبل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده تتوقع تعافي ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية في عام 2022.

واستجابت مجموعة "أوبك+" عبر الحفاظ على خططها لزيادة الإنتاج المخطط لشهر يناير عند 400 ألف برميل في اليوم، لكنها منحت نفسها مجالاً للتحلي بالمرونة وتعديل الإنتاج حسب الحاجة.