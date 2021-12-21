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قناة السويس تمنح خصماً على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال

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قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

قناة السويس تمنح خصماً على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال

من أول يناير إلى 30 يونيو

القاهرة - رويترز، العربية نت

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قالت قناة السويس في منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إنها قررت منح خصم على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال في الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو.

وأضافت أن نسب التخفيض تتراوح بين 30% و70%، وذلك للسفن العاملة بين الخليج الأميركي وعدد من الموانئ في آسيا.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت في نوفمبر قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام 2022.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام المقبل، مقارنة بما كانت عليه خلال 2021، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر فبراير القادم باستثناء كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال العام 2021.

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