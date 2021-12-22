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مكاسب 6% لأسعار النفط بجلستين.. وارتفاع قياسي للغاز في أوروبا

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أسعار النفط

مكاسب 6% لأسعار النفط بجلستين.. وارتفاع قياسي للغاز في أوروبا

مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل في أسبوع

نيودلهي – رويترز

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سجلت أسعار النفط مكاسب بـ 6% في جلستين إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الطلب على الوقود وسط المخاوف المتعلقة بـ"كوفيد-19".

وأظهرت بيانات من شركة Gascade المشغلة لشبكة الغاز الألمانية أن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب، أحد مسارات الغاز الروسي الرئيسية إلى أوروبا، تراجعت منذ يوم السبت، وتوقفت في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء قبل أن تعود مرة أخرى.

وارتفعت أسعار عقود الغاز الهولندي، وهي المعيار القياسي لأسعاره في أوروبا، بأكثر من 16% إلى مستوى قياسي بلغ 171.40 يورو ما يعادل نحو 194 دولارا لكل ميغاوات/ساعة، كما سجل عقد الغاز البريطاني المكافئ ذروة جديدة عند 4.29 جنيه إسترليني ما يعادل 5.68 دولار لكل وحدة حرارية.

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قال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا ستيفان بانسل أمس الثلاثاء، إن الشركة التي تنتج لقاح كورونا لا تتوقع مشكلة في تطوير جرعة معززة واقية من المتحور أوميكرون ويمكنها البدء في العمل خلال أسابيع.

وأفادت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر، بالمقارنة مع توقعات 8 محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

ومن المنتظر صدور البيانات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

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