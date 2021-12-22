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عقود النفط الأميركي تصعد بعد هبوط المخزونات لأدنى مستوى في 19 عاما

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مخزونات نفط أميركية
خزانات ضخمة للنفط
النفط

عقود النفط الأميركي تصعد بعد هبوط المخزونات لأدنى مستوى في 19 عاما

العقود الآجلة تكسب أكثر من دولار إلى 72.17 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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صعدت العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولار إلى 72.17 دولار للبرميل، بعد هبوط المخزونات الاستراتيجية للخام.

وقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 596.4 مليون برميل، بحسب "رويترز".

أضافت أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، موضحة أن مخزونات الخام تراجعت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر إلى 423.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

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ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدر 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وقفزت مخزونات البنزين بمقدار 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 224.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بمقدار 467 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 396 ألف برميل إلى 124.15 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 33 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 489 ألف برميل يوميا إلى 3.32 مليون برميل يوميا.

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