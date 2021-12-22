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غازبروم تتوقع ارتفاع سعر تصدير الغاز في 2022

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طاقة

غازبروم تتوقع ارتفاع سعر تصدير الغاز في 2022

إلى 296 دولارا للألف متر مكعب

موسكو – رويترز

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز الروسي، غازبروم فاميل ساديجوف، قوله "إن الشركة، تتوقع أن يرتفع متوسط سعر تصدير الغاز الطبيعي إلى 296 دولارا للألف متر مكعب في 2022".

وقال فاميل ساديجوف، اليوم الأربعاء، إن متوسط السعر للعام 2021 جرى تعديله بالرفع إلى أكثر من 280 دولارا من الرقم البالغ 250 دولارا الذي توقعته ميزانية غازبروم.

وتوقع عملاق الغاز الروسي أن يسجل أرباحا قياسية هذا العام وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الغاز في سوقه الرئيسي في أوروبا حتى نهاية العام.

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وأعلنت غازبروم في وقت سابق عن أرباح فصلية قياسية بلغ 581.8 مليار روبل (7.8 مليار دولار) للربع الثالث، مما يعكس أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة، وقالت إنها تتوقع أرباحاً أعلى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقال مسؤول بالشركة إن غازبروم تتوقع أن أسعار الغاز في أوروبا العام القادم لن تكون أقل من مستويات 2021.

وأضاف أن متوسط سعر الغاز في أوروبا يبلغ 550 دولارا للألف متر مكعب في الربع الرابع.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة ستواصل إعادة ملء مستودعات التحزين في المنطقة حتى نهاية العام لأنها تبلغ الآن 75.25 مليار متر مكعب، وهو أقل من متوسط ست سنوات البالغ 90.73 مليار متر مكعب.

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