معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأميركية 3.7 مليون برميل

قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وبحسب مصادر "رويترز" التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 849 ألف برميل.

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تأتي هذه البيانات بعد نحو أسبوع مما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأميركية من أن مخزونات الخام انخفضت 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول إلى 428.3 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويتر آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 2.1 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2002.

وهبطت مخزونات النفط على مدار الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 4.6 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.