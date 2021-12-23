"أرامكو للتجارة" تبرم اتفاقا لبحث توريد وقود إلى يونايتد بتروليوم الأسترالية

قالت شركة أرامكو لتجارة المواد البترولية، إنها أبرمت اتفاقا مع شركة يونايتد بتروليوم الأسترالية لتجارة التجزئة، لاستكشاف إمكانية توريد وقود لأمد طويل وتخزين منتجات نفطية وفرص أخرى.

وأستراليا، التي تعد بالفعل أكبر مستورد للوقود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سوق مستهدفة مهمة لمصدري الوقود بسبب انخفاض قدرات التكرير المحلية لديها على مدى الأعوام الماضية.

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وأبرمت الشركتان مذكرة تفاهم غير ملزمة تعتزم أرامكو للتجارة بموجبها بحث مبيعات الوقود المكرر إلى يونايتد بتروليوم لتلبية الطلب سريع النمو في أستراليا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو للتجارة"، إبراهيم البوعينين في بيان: "نأمل عبر مذكرة التفاهم تلك في تعزيز فرصة النمو الكبيرة في شبكات توزيع يونايتد بتروليوم في أستراليا وغيرها".

وذكرت "أرامكو للتجارة" أن الشركتين تعتزمان بحث التعاون في تخزين المنتجات واللوجيستيات وفي الوقت نفسه تقييم مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة وخارجه.