روسيا تأمل أن تتم المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء، إن روسيا تأمل بأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر/أيلول لكنه ما زال معطلا، سيجري المصادقة عليه في نهاية المطاف.

وأضاف بيسكوف أن الشركة المشغلة لخط الأنابيب مستعدة للتقيد بكل الشروط التنظيمية، وأنه يجب عدم تسييس عملية المصادقة.

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وينتظر نورد ستريم 2 موافقة من الهيئة التنظيمية في ألمانيا.

وتعارض الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ومن بينها أوكرانيا وبولندا، خط أنابيب الغاز قائلة إنه سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.