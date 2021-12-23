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روسيا تأمل أن تتم المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

  • الخط
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
النفط

روسيا تأمل أن تتم المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

موسكو - رويترز

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء، إن روسيا تأمل بأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر/أيلول لكنه ما زال معطلا، سيجري المصادقة عليه في نهاية المطاف.

وأضاف بيسكوف أن الشركة المشغلة لخط الأنابيب مستعدة للتقيد بكل الشروط التنظيمية، وأنه يجب عدم تسييس عملية المصادقة.

وينتظر نورد ستريم 2 موافقة من الهيئة التنظيمية في ألمانيا.

وتعارض الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ومن بينها أوكرانيا وبولندا، خط أنابيب الغاز قائلة إنه سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.

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