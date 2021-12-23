كوريا الجنوبية تبدأ تشغيل شاحنات ثقيلة تعمل بوقود الهيدروجين

تطلق كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مشروع التشغيل التجريبي للشاحنات الثقيلة التي تعمل بوقود الهيدروجين كجزء من جهود البلاد الأوسع للتحول إلى المركبات الصديقة للبيئة تماشيا مع مبادرة خفض انبعاثات الكربون.

قالت وزارة البيئة في بيان، إن 5 شاحنات يبلغ وزنها 11 طنا وتعمل بخلايا وقود الهيدروجين لم تشمل شاحنة "إكسينت" (Xcient) لشركة هيونداي موتور، ستعمل على الطرق في منطقة العاصمة سيئول والمنطقة الجنوبية خلال العام الواحد القادم.

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وتشغل الشركتان للخدمات اللوجستية سي زي لوجستيكس (CJ Logistics) وهيونداي غلوفيس، شاحنتين لكل منهما، وتشغل شركة كوبانغ للتجارة الإلكترونية شاحنة واحدة في إطار المشروع لنقل البريد السريع الدولي والألواح الفولاذية، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية.

وستوفر الحكومة للشركات المشغلة للشاحنات الإعانات ومحطات الشحن وغيرها.

وذكرت وزارة البيئة أن الحكومة ستستخدم المشروع لجميع البيانات اللازمة لفحص وإنشاء نظام اللوجستيات الشامل القائم على الهيدروجين.

وتكون كوريا الجنوبية في مرحلة مبكرة مع اعتماد شاحنات ثقيلة تعمل بخلايا الوقود للنقل. وتشكل المركبات الكهربائية جزءا من الشاحنات الخفيفة.

وتهدف الحكومة إلى توفير 10 آلاف شاحنة تعمل بخلايا الوقود على الطريق حتى عام 2030 من خلال تقديم الدعم الحكومي المتنوع مثل بناء مزيد من محطات الشحن والدعم المالي للشراء.

وأفادت الوزارة بأن استبدال شاحنة حمولة 10 أطنان بمركبة صديقة للبيئة سيكون له تأثير مماثل لاستبدال 13 شاحنة يبلغ وزنها طن واحد في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتظهر أحدث بيانات الحكومة أن تقديرات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من نقل البضائع بالمركبات في كوريا الجنوبية وصلت إلى نحو 28 مليون طن لتمثل نحو 30% من إجمالي انبعاثات الكربون من قطاع النقل.