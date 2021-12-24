مصر توقع اتفاقية مع "إيني" للتنقيب عن النفط بخليج السويس ودلتا النيل

قالت وزارة البترول المصرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الهيئة المصرية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل بإجمالي استثمارات لا تقل عن مليار دولار.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تلزم شركة إيني الايطالية بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر أربع آبار.

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وذكر البيان: "تأتي الاتفاقية في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار".

وكانت وزارة الموارد المائية المصرية قالت في بيان، الاثنين، إن الحكومة وافقت على رخصة تطوير حقل الأمل النفطي في خليج السويس.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت إيني الإيطالية عن ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في مصر، وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشافا بتروليا في منطقة امتياز جنوب مليحة.